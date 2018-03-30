Сергей Фурсенко: Манчини хотел Смолова с самого начала. Но с нас просили 40 млн евро — он столько не стоит

— Наша трансферная политика связана с возможностями. Вне сомнения, после того как мы привели Манчини, нам нужно было создавать молодую команду. Мы пытаемся сделать это. У нас второй этап реформации «Зенита» . Мы привели молодых и сильных игроков.

Я буду честен перед вами, Манчини с самого начала хотел Смолова в состав. В первое окно мы не сделали этого: не хватило времени и денег. Финансовые возможности, которые у нас остались от продажи Халка и Витселя, иссякли. Мы находимся в примерно одинаковых условиях, как и 5-6 клубов лиги.

Дальше была задача усиления точечного. В частности был запрос на 4-5 игроков с российским паспортом. Но мы не смогли их купить, их никто не отпускает. Вы их прекрасно знаете: они лидеры команд, с которыми мы соперничаем. Была просьба обменять Оздоева на Нобоа. Об этом просил Манчини.

Говоря о Феде: он слишком дорогой. Я честно скажу. Те условия, которые выставлены, неприемлемы. Мы потянуть это не можем. Я ответственный за это. Манчини хотел этого игрока при всех условиях.