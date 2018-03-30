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Сергей Фурсенко: Манчини хотел Смолова с самого начала. Но с нас просили 40 млн евро — он столько не стоит
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Сергей Фурсенко: Манчини хотел Смолова с самого начала. Но с нас просили 40 млн евро — он столько не стоит 

Советский спорт 1 час назад
— Наша трансферная политика связана с возможностями. Вне сомнения, после того как мы привели Манчини, нам нужно было создавать молодую команду. Мы пытаемся сделать это. У нас второй этап реформации «Зенита». Мы привели молодых и сильных игроков.
Я буду честен перед вами, Манчини с самого начала хотел Смолова в состав. В первое окно мы не сделали этого: не хватило времени и денег. Финансовые возможности, которые у нас остались от продажи Халка и Витселя, иссякли. Мы находимся в примерно одинаковых условиях, как и 5-6 клубов лиги.
Дальше была задача усиления точечного. В частности был запрос на 4-5 игроков с российским паспортом. Но мы не смогли их купить, их никто не отпускает. Вы их прекрасно знаете: они лидеры команд, с которыми мы соперничаем. Была просьба обменять Оздоева на Нобоа. Об этом просил Манчини.
Говоря о Феде: он слишком дорогой. Я честно скажу. Те условия, которые выставлены, неприемлемы. Мы потянуть это не можем. Я ответственный за это. Манчини хотел этого игрока при всех условиях.
За Смолова с нас просили 40 миллионов евро. Если учитывать зарплату, плюс агентские. К сожалению. Мы на такое пойти не могли. Он столько не стоит, — передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Стартует чемпионат РФПЛ по киберфутболу Источник: Манчини считает, что Оздоев и Набиуллин не соответствуют уровню "Зенита" В Калининграде прошёл одиннадцатый межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ.
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