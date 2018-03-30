Фурсенко: «Зенит» научился зарабатывать, а наш стадион — лучший в Европе»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко на встрече с болельщиками, которая прошла на стадионе «Санкт-Петербург», отметил, что клуб сделал большой шаг вперед в вопросе финансовой самостоятельности, а также назвал домашний стадион сине-бело-голубых — лучшим в Европе.

«Клуб научился зарабатывать. Покупаем игроков по одной цене, продаем по другой.

Плюс вкладываемся в инфраструктуру. Сколько ругали наш стадион? Но он лучший в Европе. Зимой здесь плюс 17.