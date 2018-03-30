Президент «Зенита» Сергей Фурсенко на встрече с болельщиками, которая прошла на стадионе «Санкт-Петербург», отметил, что клуб сделал большой шаг вперед в вопросе финансовой самостоятельности, а также назвал домашний стадион сине-бело-голубых — лучшим в Европе.
«Клуб научился зарабатывать. Покупаем игроков по одной цене, продаем по другой.
Плюс вкладываемся в инфраструктуру. Сколько ругали наш стадион? Но он лучший в Европе. Зимой здесь плюс 17.
Мы научились инвестировать в игроков. Наша летняя трансферная кампания обошлась нам дешевле, чем предыдущие. Финансовая ситуация сейчас непростая. И мы вынуждены экономить», — передает слова Фурсенко корреспондент Sport24.ru Владимир Колос.