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Паредес: «Зенит» должен преодолеть нелёгкий период и двигаться вперёд
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Паредес: «Зенит» должен преодолеть нелёгкий период и двигаться вперёд 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал об игре команды в нынешнем сезоне.
«У нас очень молодая команда, очень перспективная. Нас может ожидать большое будущее. Да, мы не все говорим по-русски, но мы сплочённый коллектив. Верю, что мы не раз ещё сможем одержать победу с «Зенитом». Хочу поблагодарить болельщиков за горячую поддержку на всех матчах, и не только на домашних. Мы всегда ощущаем вашу поддержку.
Сейчас мы переживаем не лучший момент, но мы все вместе в «Зените» должны преодолеть этот нелёгкий период и двигаться вперёд. От имени моих аргентинских товарищей хочу сказать, мы все обещаем выкладываться на максимуме, мы все молоды, нам нужно развиваться, мы будем стремиться побеждать с командой.
За 90 минут матча происходит много моментов, единоборств. Все игроки отдаются по максимуму. Что касается меня, то мне сейчас 23 года и мне предстоит ещё многому научиться, чтобы играть ещё лучше.
У нас отличные взаимоотношения в команде. Санкт-Петербург — замечательный город. Нет проблем. Что касается того, что нам мешает… Для каждого из нас приезд сюда был большой сменой обстановки, условий, в которых мы находимся. Для всех нас игра и всё, что нас окружает будет становиться всё лучше и лучше», — передаёт слова Паредеса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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