Паредес: «Зенит» должен преодолеть нелёгкий период и двигаться вперёд

«У нас очень молодая команда, очень перспективная. Нас может ожидать большое будущее. Да, мы не все говорим по-русски, но мы сплочённый коллектив. Верю, что мы не раз ещё сможем одержать победу с «Зенитом». Хочу поблагодарить болельщиков за горячую поддержку на всех матчах, и не только на домашних. Мы всегда ощущаем вашу поддержку.

Сейчас мы переживаем не лучший момент, но мы все вместе в «Зените» должны преодолеть этот нелёгкий период и двигаться вперёд. От имени моих аргентинских товарищей хочу сказать, мы все обещаем выкладываться на максимуме, мы все молоды, нам нужно развиваться, мы будем стремиться побеждать с командой.

За 90 минут матча происходит много моментов, единоборств. Все игроки отдаются по максимуму. Что касается меня, то мне сейчас 23 года и мне предстоит ещё многому научиться, чтобы играть ещё лучше.