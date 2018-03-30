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А. Попов: однажды предлагали сдать матч. Долго не думал, ответил: «Пошли на…»
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А. Попов: однажды предлагали сдать матч. Долго не думал, ответил: «Пошли на…» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов рассказал, как однажды ему предлагали сдать матч.
«Однажды действительно позвонили. Номер был скрыт, поэтому снял трубку. Сказали: «Надо вот так сыграть». Я долго не думал, ответил: «Пошли на…», и положил трубку. Больше не звонили. Что касается того, как в итоге закончилась та игра, то не помню даже, с кем играли. Я не зацикливаюсь на том, что не важно и далеко от меня. Зачем думать ещё и об этом?
Были ли подозрения, что «Амкар» сдаёт игры? Даже если что-то проскальзывало, мне никогда не сообщали, потому что мою позицию все знают. Вообще, никогда никакой информации не было. Все знали, что я буду биться за «Амкар». Но поймать других невозможно. Если футболист пробил мимо мяча, как понять, специально он это сделал или нет? Но я верю, что ничего такого не было», — сказал Попов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Дмитрием Егоровым и Иваном Карповым.
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