А. Попов: однажды предлагали сдать матч. Долго не думал, ответил: «Пошли на…»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов рассказал, как однажды ему предлагали сдать матч.

«Однажды действительно позвонили. Номер был скрыт, поэтому снял трубку. Сказали: «Надо вот так сыграть». Я долго не думал, ответил: «Пошли на…», и положил трубку. Больше не звонили. Что касается того, как в итоге закончилась та игра, то не помню даже, с кем играли. Я не зацикливаюсь на том, что не важно и далеко от меня. Зачем думать ещё и об этом?