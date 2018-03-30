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Тренер по физподготовке «Зенита»: травмы Кокорина и Мамманы — случайность
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Тренер по физподготовке «Зенита»: травмы Кокорина и Мамманы — случайность 

Чемпионат.com 1 час назад
Тренер по физической подготовке «Зенита» Иван Карминати рассказал о травмах защитника Эмануэля Мамманы и нападающего Александра Кокорина.
«Прежде всего хочу отметить отличную инфраструктуру «Зенита», мы занимались в прекрасных условиях, на отличных полях, у нас замечательный стадион. Травмы наших игроков — случайность. Если взять статистику, в любой команде от одной до двух травм крестообразных связок случается за сезон. Если посмотреть повторы травм, то видно, что это стечение обстоятельств. Они не связаны с перегруженностью. Наши ребята выкладываются максимально, прекрасно понимают, в какой мы ситуации», — передаёт слова Карминати корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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