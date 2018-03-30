Кудрадо восстановился после травмы, Манджукич попал в лазарет

Вингер «Ювентуса» Хуан Куадрадо возвращается в состав, в то время как форвард Марио Манджукич получил травму. Главный тренер «Ювентуса» Массимо Аллегри вновь может рассчитывать на Куадрадо — вингер восстановился после операции на пахе, однако приступил к тренировкам только на этой неделе.

В то же время на сегодняшней тренировке получил травму Манджукич, повредив бедро. Помимо игры в Серии А, хорват может пропустить и первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом"

"Бьянконери" готовятся к матчу 30-го тура Серии А, в котором сыграют с «Миланом». Игра состоится в Турине уже завтра, 31 марта, в 21:45 МСК.