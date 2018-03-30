Сергей Фурсенко: «Манчини хотел купить Смолова. Но мы не потянули 40 миллионов евро»

— Манчини с самого начала хотел купить Смолова, но в летнее окно не хватило времени и денег, — отметил Фурсенко. — Те финансы, которые остались от продажи Халка и Витселя, иссякли.

Была задача точечного усиления позиций. От Манчини был запрос на 4-5 российских игроков, но мы не смогли купить их, потому что их не отпускали. В обмен на Оздоева, например, просили Нобоа, и мы это сделали.

Манчини хотел Смолова, но он очень дорогой, мы не могли потянуть его сумму. Приобретение Смолова стоило бы нам 40 миллионов евро — я учитываю стоимость перехода, зарплату и агентские выплаты. Мы не смогли пойти на такие траты.

Сергей Фурсенко: «Верю, что Манчини преодолеет кризис. Если нет, то зачем нам слабый тренер?»