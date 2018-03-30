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Сергей Фурсенко: «Проект „Смолов“ обошелся бы „Зениту“ в 40 миллионов евро»
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Сергей Фурсенко: «Проект „Смолов“ обошелся бы „Зениту“ в 40 миллионов евро» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко во время встречи с болельщиками на стадионе «Санкт-Петербург» отметил, что клуб рассматривал покупку нападающего «Краснодара» Федора Смолова, передает корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ. Он добавил, что его лично хотел приобрести главный тренер Роберто Манчини, однако клуб не смог найти средства на покупку.
— Манчини с самого начала хотел купить Смолова, но в летнее окно не хватило времени и денег, — отметил Фурсенко. — Те финансы, которые остались от продажи Халка и Витселя, иссякли.
Была задача точечного усиления позиций. От Манчини был запрос на 4-5 российских игроков, но мы не смогли купить их, потому что их не отпускали. В обмен на Оздоева, например, просили Нобоа, и мы это сделали.
Манчини хотел Смолова, но он очень дорогой, мы не могли потянуть его сумму. Приобретение Смолова стоило бы нам 40 миллионов евро — я учитываю стоимость перехода, зарплату и агентские выплаты. Мы не смогли пойти на такие траты.
Сергей Фурсенко: «Верю, что Манчини преодолеет кризис. Если нет, то зачем нам слабый тренер?» // ProSports Management: «Краснодар» за Смолова просил меньше 15 миллионов"
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