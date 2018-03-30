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Сергей Фурсенко: Манера поведения Манчини — такая. И была такой во всех клубах
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Сергей Фурсенко: Манера поведения Манчини — такая. И была такой во всех клубах 

Советский спорт 1 час назад
— Манера поведения главного тренера такая. Она была такой во всех клубах, которые он тренировал. Мы постарались максимально удовлетворить его требования, — передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Стартует чемпионат РФПЛ по киберфутболу Сергей Фурсенко: Манчини хотел Смолова с самого начала. Но с нас просили 40 млн евро - он столько не стоит В Калининграде прошёл одиннадцатый межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ.
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