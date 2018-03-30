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Чечне выделят целевые места в подведомственном Минспорту РФ университете
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Чечне выделят целевые места в подведомственном Минспорту РФ университете 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Достигнуто соглашение о выделении целевых мест Чечне в подведомственном Министерству спорта РФ университете, сообщил в пятницу глава республики Рамзан Кадыров.
"Достигнуто соглашение о выделении целевых мест для нашей республики в подведомственном Министерству спорта РФ университете. Кроме того, вводится система оценки работы тренеров, исходя из которой будут приняты меры поощрения", — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В свою очередь министр по физической культуре и спорту Чечни Муса Ханариков доложил главе региона о работе с инвесторами, пожелавшими построить площадки для занятия воркаутом и малогабаритные спортзалы в отдаленных селах республики.
Кадыров поручил проанализировать деятельность спортивных федераций республики и разработать комплекс мер по улучшению их эффективности.
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