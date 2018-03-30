Россия идет на ЧМ-2018 «слабейшим» составом?

Сборная России по футболу провела два товарищеских матча в преддверии чемпионата мира. Сначала мы уступили пентакампеонам — сборной Бразилии — 0:3, затем французам — 1:3. За 2,5 месяца до старта первенства планеты тренерский штаб продолжает экспериментировать с командой. Пожалуй, нет вопросов только по Акинфееву и Смолову. Вратарь, как пел Высоцкий, «рвет из сил из всех сухожилий», вытягивая безнадежные, казалось бы, удары. Смолов — единственный, кто созидает, создавая острые моменты. Известный футбольный специалист Александр Бубнов заявил, что это слабейшая сборная России в истории. Согласился с ним и тренировавший в начале двухтысячных сборную России Михаил Гершкович

«Пока впечатления не очень радужные, особенно в обороне, во всех играх мы пропустили по три гола, нужно делать выводы, но беда в том, что тот контингент игроков у нас есть, он не дотягивает до уровня сборных команд», — сделал свой вывод специалист.

НСН попросила Михаила Гершковича оценить игру наших соперников по группе на чемпионате. Итак, Уругвай во главе с Луисом Суаресом обыграл Чехию — 2:0. Забил, к слову, вышеупомянутый Суарес и вторая главная звезда южноамериканской команды — Эдинсон Кавани.

«Уругвай — очень сбалансированная команда, где есть две звезды, и тренеры используют этих игроков на всю мощь, считаю, что эта сборная — очень мощный соперник», — заявил известный тренер.

Сборная Саудовской Аравии разошлась миром с Украиной (в матче отличились Саид Аль-Мовалад и Артем Кравец ), а гол Мохамеда Салаха не помог Египту — победу Португалии принес дубль Криштиану Роналду . И вот какой вывод о силе наших соперников по группе на мундиале сделал тренер Михаил Гершкович.

«Саудовская Аравия и Египет по рангу пониже, но показали себя очень неплохо в товарищеских матчах. Египет в матче с Португалией вел 1-0 с грандом европейского футбола, и не выглядел слабее. Саудиты играли с Украиной, играли от обороны, и выбор соперника был не случаен. Эта сборная очень похожа на российскую по менталитету. Очень серьезный соперник и так просто никого не обыграешь», — считает Гершкович.

Увы, не верят в нашу сборную не только российские специалисты, но и многие болельщики. Максимум, что прочат нам букмекеры — это выход из группы. Впрочем, если это все же свершится, шаг вперед будет сделан, но строить прогнозы — дело неблагодарное. А вот что касается претендентов на чемпионство, то здесь круг ограничен Германией, Испанией, Бразилией, Францией. Но тем хороши чемпионаты мира, выиграть может совсем не тот, на кого ставили.