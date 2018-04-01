Игра на пятёрку с минусом: смотрим подборку лучших кадров с первого матча на Центральном стадионе

Сегодня «Урал» и «Рубин» сыграли вничью в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Многим уральцам этот матч был интересен не только с точки зрения спортивной борьбы: сегодня нам наконец-то представилась возможность оценить недавно реконструированную «Екатеринбург Арену». Пусть этот матч и проводился в тестовом режиме, с неполной загрузкой трибун.

Теперь, когда футбольная игра завершилась, что можно сказать? Классно, что в нашем городе появился приличный стадион, на который сходить одно удовольствие! Как нам кажется, организаторы заслужили оценку «отлично», но минус им мы всё равно поставим за мелкие недочёты. Их обещают устранить в скором времени. В этом свердловчан заверил Евгений Куйвашев . Он тоже оказался доволен увиденным.

«Всех ждём 15 апреля на официальном открытии стадиона в матче с одним из лидеров чемпионата «Спартаком» , — написал губернатор, Тестовые матчи показывают, насколько наш стадион готов к приёму гостей со всего мира, и мы внимательно проанализируем все недостатки. Наша арена станет одной из красивых, удобных и лучших в стране.

А пока давайте взглянем на двадцать лучших снимков с сегодняшнего матча.

Не забывайте, что ещё больше фотографий можно увидеть в нашем онлайне, который мы вели со стадиона.