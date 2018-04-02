Тесен, но хорош: екатеринбуржцы — о плюсах и минусах Центрального стадиона

В воскресенье на Центральном стадионе состоялся первый, тестовый матч после реконструкции к чемпионату мира. В июне тут пройдут четыре поединка групповой стадии мундиаля, но до этого арену надо проверить в деле.

Примеры других арен показали, что тестовые матчи без накладок не обходятся. Как правило, на входе скапливаются длинные очереди, а затем болельщики долго не могут покинуть стадион, вынуждены идти несколько километров до остановки общественного транспорта. К примеру, на арене в Питере проблему с заходом болельщиков на стадион до сих пор не могут решить — тысячи человек провели первый тайм матча сборных России и Франции не на трибуне, а в очереди на осмотр.

Мы собрали десятки мнений от тех, кто побывал на новом Центральном стадионе и увидел все его прелести и недостатки, которые, конечно же, есть. В подборке — как резко отрицательные, так и положительные оценки.

Пользователь iamdamirmardanov пишет, что ему стадион вполне понравился, но вот на выносных трибунах страшно.

zoya_aim отмечает, что на выносных трибунах очень холодно и дует сильный ветер.

Вот отзыв с ВИП-мест.

У anastasya.plehova впечатления исключительно положительные.

Известный ресторатор Евгений Кексин еще до посещения стадиона разносил его в пух и прах. Теперь сходил. И написал отзыв в свойственном ему стиле. Отметим только, что он его опубликовал еще до начала матча. Быстро сделал выводы.

Утром Евгений Кексин опубликовал еще один отзыв о стадионе.

a1exyashin ходил на матч с детьми. Он опубликовал видео, на котором слышно, что акустика арены отличная. Им там понравилось.

misslelik понравился чай и хот-доги.

Многие зрители отмечают проблемы с парковкой. Действительно, пока в этом вопросе ясности не очень много. Хорошо, что теперь стадион находится не в дебрях Уралмаша, а в самом центре.

Важный момент — зрители смогли быстро попасть на трибуны.

Короткий отзыв, но болельщику понравилось.

Наш коллега регулярно посещает матчи «Урала». Ему можно верить. И он считает, что минусов у арены больше, чем плюсов.

sveta_turigina понравилась атмосфера, а также то, что не ощущалось скопления большого количества народу.

На трибунах вчера было много детей. christinavishnyakova отмечает, что толкучки перед входом на стадион не было, но буфетов маловато.

В Instagram большое количество фотографий с матча «Урала» и «Рубина». Многие из них без отзывов, но лица на них счастливые. Это тоже важный показатель.

На мой личный взгляд, у нового Центрального стадиона есть несколько важных минусов, которые были заложены на этапе проектирования. Все дело в том, что его создатели практически никак не решили проблему с холодным уральским климатом. Очевидно же, что многие матчи в Екатеринбурге будут проходить при прохладной погоде, а иногда и в морозы. Но почему-то на стадионе практически нет теплых помещений, где можно было бы согреться в перерыве. Плюс к тому, арена достаточно хорошо продувается. Возможно, что после демонтажа временных трибун, когда образовавшиеся на их местах дыры закроют, станет и потеплее.

Были минусы и в организации. К примеру, непонятна ситуация с парковками. Далеко не все волонтеры знали, куда надо отправить зрителей. Не во всех туалетах была бумага (вроде бы мелочь, а неприятно). Да и буфетов не всем хватило. Это недостатки первого, тестового матча.

Но есть и очевидные плюсы: зрители быстро попали на стадион и покинули трибуны после окончания матча. И это при том, что не все гейты и подъезды были открыты. Со всех мест поле видно как на ладони. Смотреть футбол реально очень приятно.

Кстати, наш коллега Максим Бутусов смотрел матч вместе с фанатами группы «Кузьмичи Урала». После он опубликовал небольшой видеоотчет.

В первом матче на новом Центральном стадионе «Урал» сыграл вничью с «Рубином» . Мы следили за поединком в режиме онлайн. Также вы можете посмотреть лучшие кадры с матча.

Центральный стадион сдали в конце февраля. Реконструкция (уже вторая за последние годы) обошлась в 13 миллиардов 106 миллионов 332,7 тысячи рублей. В июле прошлого года мы показывали, как на арене сеют газон. Прогулку «Урала» по арене мы показывали в прямом эфире, а также публиковали большой фоторепортаж.