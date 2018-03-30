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Селихов и Луиз Адриану обратились к болельщице, которая обманом заполучила футболку вратаря «Спартака»
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Селихов и Луиз Адриану обратились к болельщице, которая обманом заполучила футболку вратаря «Спартака» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
История с болельщицей "Спартака" Гузель из Казани получила продолжение. В официальном Твиттере красно-белых опубликовано обращение к ней вратаря команды Александра Селихова и нападающего Луиза Адриану. Они пригласили ее на матч «Спартака», где вручат футболку бразильца.
Напомним, что Гузель пошла на обман во время матча «Рубин» — «Спартак» (1:2), чтобы получить футболку от Селихова. На баннере, вывешенном фанаткой, было написано, что ее молодой человек женится на ней, если она принесет футболку Селихова или Луиза Адриану. В результате вратарь подарил ей футболку, а она позднее призналась, что просто очень болеет за «Спартак» и никакого парня у нее нет.
🎥 Друзья, помните нашу болельщицу Гузель из Казани? 😏 Парень обещал ей жениться, если получит футболку Селихова или Адриано. 😉 Наши парни решили порадовать Гузель, пополнив ее 🔴⚪ коллекцию. Свитер у девушки уже есть. Не хватает только майки @LuizAdriano_9, верно? ☺️ pic.twitter.com/1pLBquk4ro
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 марта 2018 г.
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