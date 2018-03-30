Фурсенко: мы строим гоночное авто, но на просоленной дороге его обгонит и «Нива»

«У нас замечательный стадион. Пришла на ум аллегория, мы строим мощный гоночный автомобиль. Иногда приходится соревноваться на просоленной дороге, и здесь нас может обогнать «Нива». Поэтому нам, функционерам, нужно работать над изменениями в лиге.