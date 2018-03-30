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Фурсенко: мы строим гоночное авто, но на просоленной дороге его обгонит и «Нива»
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Фурсенко: мы строим гоночное авто, но на просоленной дороге его обгонит и «Нива» 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко на встрече с болельщиками рассказал о политике санкт-петербургского клуба.
«У нас замечательный стадион. Пришла на ум аллегория, мы строим мощный гоночный автомобиль. Иногда приходится соревноваться на просоленной дороге, и здесь нас может обогнать «Нива». Поэтому нам, функционерам, нужно работать над изменениями в лиге.
Огромных инвестиций нет. Клуб научился зарабатывать, покупая игроков и продавая. Инфраструктура у нас потрясающая. Стадион ругали, а сейчас в Европе нет такого стадиона. У нас +17, люди ходят с детьми. Все счастливы. Мы пытаемся развлекать народ, чтобы люди приходили за 2-3 часа. Развиваем сейчас питание. Это инвестиции в будущее. С точки зрения инвестиций в игроков… Трансферные кампании сейчас дешевле. Зарплаты у игроков меньше. Мы стараемся экономить на каждой вещи. Финансовая ситуация непростая, нельзя шиковать. Но то, что у нас есть — это шик. Мы строим команду на 10-летнюю перспективу. Паредесу — лидеру — 23, а не 28. А его друзья ещё моложе. Мы играем вдолгую. С «Зенитом» стали играть совершенно по-другому, соперники используют чисто оборонный вариант», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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