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«Локомотив» доволен состоянием поля в Черкизове
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«Локомотив» доволен состоянием поля в Черкизове 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В «Локомотиве» не сомневаются в оптимальных условиях для проведения матча с «Амкаром». Напомним, ранее игра была перенесена из Перми в Москву по причине низкого качества покрытия на стадионе «Звезда». В то же время состоянием газона на «РЖД Арене» в стане лидера чемпионата довольны.
"Поле в отличном состоянии, прогноз погоды благоприятный, ждем всех на матче", — отметили в пресс-службе «Локомотива».
Матч «Амкар» — «Локомотив» состоится в субботу, 31 марта на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — 14.00 по московскому времени.
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