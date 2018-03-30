«Локомотив» доволен состоянием поля в Черкизове

В «Локомотиве» не сомневаются в оптимальных условиях для проведения матча с «Амкаром». Напомним, ранее игра была перенесена из Перми в Москву по причине низкого качества покрытия на стадионе «Звезда». В то же время состоянием газона на «РЖД Арене» в стане лидера чемпионата довольны.

"Поле в отличном состоянии, прогноз погоды благоприятный, ждем всех на матче", — отметили в пресс-службе «Локомотива».

Матч «Амкар» — «Локомотив» состоится в субботу, 31 марта на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — 14.00 по московскому времени.