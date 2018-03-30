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Билялетдинов о пропущенной шайбе: вы видели, что произошло, так что спрашиваете?
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Билялетдинов о пропущенной шайбе: вы видели, что произошло, так что спрашиваете? 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в первом матче финала Востока с «Трактором» (2:1).
«Было непросто, мы предполагали, что будет такая игра. Должен сказать, что ребята в третьем периоде прибавили и завершили игру положительно. Готовимся к следующему матчу.
Ожидал ли от Галиева такой игры в первой половине сезона? Я отвечал уже на этот вопрос: это человек, который умеет забивать. Он может это делать и дай бог, чтобы забивал.
Как справился Клинкхаммер с ролью Секача в первой тройке? Секача заменить сложновато, правильно? Что ж вы вопросы такие задаёте…
Сложно сказать, почему в середине матча было много неточных передач. Будем разбираться. Я же сказал, что многое не получалось. Было сложно по разным причинам — надо разобраться.
Мы пропустили гол после выигранного вбрасывания? Вы видели, что произошло? А что спрашиваете тогда? Что хотите услышать от меня? Виновных искать?», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.
Видео гола «Трактора» можно посмотреть на сайте КХЛ.
Видео пресс-конференции тренеров можно посмотреть в сообществе «Ак Барса» в социальной сети «ВКонтакте».
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