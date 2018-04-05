Зинэтула Билялетдинов: Сделаем все, чтоб вернуть Кубок в Казань!

Заявление главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова после победы в серии (4-0) над «Трактором» и выходе в финал Кубка Гагарина.

— Вообще мы не ожидали, что все так быстро закончится, — признался Зинэтула Билялетдинов , сразу после того, как вышел со скамейки. — Но вышло так, как вышло — мы выиграли все четыре матча.

— Эта игра не отличалась от других, — добавил главный тренер «Ак Барса» уже на официальной пресс-конференции. — Нам опять было очень сложно. «Трактор» всегда старается выиграть, бьется. Легких матчей в этой серии вообще не было. Но сегодня у наших ребят настрой был хороший, на результат. Благодарен игрокам за работу, которую они проделали. Готовимся дальше.

— Как оцените игру Антона Глинкина , который вернулся в состав пропустив больше двух месяцев? — Антон молодец! Он сразу вошел в игру, и действовал на площадке достойно.

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— Как оцените шансы вернуть Кубок Гагарина в Казань? — Команды ЦСКА и СКА очень сильные. Но мы будем стараться и все сделаем, чтобы вернуть Кубок.

— Будете смотреть матчи армейцев в полуфинале? — Вообще мы и так эти обе эти команды прекрасно знаем. Но к конкретному сопернику по финалу, разумеется, подготовимся.

…В отличие от своего оппонента наставник «Трактора» был, конечно, менее доволен. Но тоже беспокоился о будущем — и своем, и игроков.

— Поздравляю «Ак Барс» с выходом в финал, — начал Анвар Гатиятулин . — Хотели, конечно, порадовать болельщиков, но… Опять, как и в начале сезона, на нас навалились травмы. Поэтому не удалось весь плей-офф провести в оптимальном составе. Тем не менее благодарю команду за сезон. И отдельно — губернатора и президента клуба Бориса Дубровского за те условия, которые были созданы для команды. Всем спасибо — руководству, друзьям, спонсорам, журналистам, сотрудникам… И, конечно, нашим замечательным преданным болельщикам. Мы вам благодарны за поддержку! Эти медали и ваши тоже.

— Счет в серии отражает уровень соперников в финале Востока? — Если бы не травмы счет, возможно, был другой. Но сейчас победил сильнейший.

Павел Францоуз попрощался с болельщиками. Оцените его вклад в успех команды. — Францоуз очень уверенно отыграл последние два сезона. Когда не шла игра — подчищал наши огрехи. У Павла есть желание попробовать себя в НХЛ. Желаю ему закрепиться там, у него все для этого есть.

— А что скажете о своем будущем? — Хочу остаться работать в «Тракторе». Мои представители ведут переговоры. Но пока предложения от клуба нет.