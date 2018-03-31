Лингард: «Этот сезон — лучший в моей карьере»

"Однозначно этот сезон — лучший в моей карьере. Забитые мячи добавили мне уверенности. Хочу продолжать играть в том же духе и успешно завершить весеннюю часть чемпионата.

Могу только поблагодарить Моуринью за то, что позволил мне действовать на любимой позиции «десятки». Это доверие окрыляет и я приношу пользу команде", — приводит слова Лингарда Sky Sports.

В этом сезоне 25-летний полузащитник забил в Премьер-лиге 13 голов.