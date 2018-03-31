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Лингард: «Этот сезон — лучший в моей карьере»
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Лингард: «Этот сезон — лучший в моей карьере» 

Евро-футбол.Ру 49 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард доволен своей игрой в нынешнем сезоне. Также он рассказал о взаимоотношения с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
"Однозначно этот сезон — лучший в моей карьере. Забитые мячи добавили мне уверенности. Хочу продолжать играть в том же духе и успешно завершить весеннюю часть чемпионата.
Могу только поблагодарить Моуринью за то, что позволил мне действовать на любимой позиции «десятки». Это доверие окрыляет и я приношу пользу команде", — приводит слова Лингарда Sky Sports.
В этом сезоне 25-летний полузащитник забил в Премьер-лиге 13 голов.
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