Сергей Фурсенко: «Зениту» иногда приходится соревноваться на проселочной дороге, и здесь «Нива» может нас обогнать 

— Мы абсолютно открыты. Мы встретились [с болельщиками]] для делового мужского разговора. У болельщиков накопилось много вопросов, у нас тоже. У нас замечательный стадион. Пришла на ум аллегория: мы строим мощный гоночный автомобиль. Иногда приходится соревноваться на проселочной дороге, и здесь «Нива» может нас обогнать. Поэтому нам, функционерам, нужно работать над изменениями в лиге, — передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 1 апреля в гостях против «Уфы».