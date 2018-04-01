«Ак Барс» повёл в финале Востока с «Трактором» 2-0

69 штрафных минут как приговор «Трактору».

И снова Йюнге ! Этот швед в огне

Кажется, что серия «Ак Барс» — «Трактор» сводится к тому, сумеют ли челябинцы на старте оторваться настолько, чтобы казанцы в концовке не смогли их догнать. По крайней мере, оба матча на «Татнефть-Арене» начинались по одному и тому же сценарию. Команда Анвара Гатиятулина забивала первой, ставя хозяев в неудобное положение. В игре №1 чёрно-белые слишком рано начали оберегать минимальный счёт, за что и поплатились. Спустя два дня они провели работу над ошибками.

Как и в первой игре серии, счёт открыл Рикард Йюнге. Этот швед в огне! Он забивает уже в четвёртом матче подряд, а всего набирает очки в 12 играх плей-офф из 14. Эмиль Гарипов попросту не успел переместиться от штанги к штанге, Йюнге дождался отскока и точно бросил с острого угла. И как от него мог отказаться Майк Кинэн ? Впрочем, за этот подарок челябинское руководство должно сказать канадцу только спасибо.

Гатиятулин переиграл Билялетдинова в заменах

Как «Ак Барс» отыгрывает одну шайбу, мы уже видели. 0:2 — куда более серьёзная задачка для подопечных Зинэтулы Билялетдинова. Усложнились условия спустя полторы минуты после гола Йюнге. «Трактор» не сел моментально в оборону, а напротив, решил добить соперника, пока тот отходит от первого пропущенного удара. Всё сделала старая-добрая связка Кокуёв — Рыбаков , воссоединённая в этом сезоне.

Демченко не устоял перед НХЛ Ещё одним игроком, который не принимал участие в первом матче, стал Василий Демченко. Ему не привыкать выбираться из запаса по ходу плей-офф, то и дело заменяя в воротах Павла Францоуза. На этот раз рокировка произошла чуть раньше обычного. Оказавшись в раме «Трактора», Демченко только за первый период отразил 13 бросков! А однажды, когда Станислав Галиев вроде бы наверняка, на помощь голкиперу чёрно-белых пришла штанга.

Вот только хватило Демченко ненадолго. После перерыва на него обрушилась зелёная волна, под напором которой вратарь уральцев не устоял. Камбэк «Ак Барса» начался с всё того же Галиева — самого активного казанца образца первого периода. Транзитом через Даниса Зарипова он доставил шайбу Андрею Маркову , а тот броском со средней дистанции открыл счёт своим голам в плей-офф. Не прошло и двух минут, как отличился другой экс-энхаэловец! Казанская карусель закружила голову молодому защитнику Игорю Исаеву , и тот упустил Александра Бурмистрова на пятаке.

Судьи поздравили Азеведу с 30-летием

Не знаем, пытался ли Гатиятулин успокоить своих игроков, но хладнокровия «Трактору» явно не хватило. Сначала челябинцам выписали весьма спорные две минуты за нарушения численного состава, а затем Алексей Петров оставил свою команду втроём. Между двумя этими событиями челябинцы вполне могли выйти вперёд, но в чудо-проходе Александра Черникова было всё идеально кроме завершающего броска. «Не забиваешь ты…», — в очередной раз впору произнести набившую оскомину поговорку.

Казанцы судейским подарком воспользовались моментально. Арбитры взяли видеопросмотр, но только ради того, чтобы понять, кто стал автором гола: Джастин Азеведу, мощно зарядивший в каркас ворот, или же Данис Зарипов, сыгравший на добивании. Сеанс кино показал, что шайба побывала в ворота ещё после первого броска. А это значит, что канадец португальского происхождения отметил своё 30-летие лучшим из всех методов. Вопрос лишь в том, будут ли арбитры так благосклонны к Джастину и его партнёрам, если казанцы выйдут в финал и встретятся там с одним из «армейских» клубов.

«Трактор» терял игроков, а Лукоянов — зубы

Челябинск рук не опустил. Виталий Кравцов своей активностью заработал на себе уже второе в матче большинство, но забили гости в формате «4 на 4». Сам уральский вундеркинд всячески выпрашивал передачу от Алексея Кручинина , но тот проявил хоккейный эгоизм и не прогадал. Не став бросать с центра, он сместился на фланг и бросил в противоход! Гарипов оказался бессилен. «Трактор» вернулся в игру, но какой ценой? Ещё до второго перерыва в раздевалку ушли двое челябинцев. За Артёмом Пеньковском, ударившимся головой об лёд, площадку покинул Константин Климонтов

Вопреки болевым ощущениям Климонтов в игру всё же вернулся. Защитник «Трактора» словно предчувствовал, что в третьем периоде он своей команде будет особенно нужен. Челябинцы стали терять одного игрока за другим. И если Пеньковского чёрно-белые недосчитались по причине травмы, то Марселя Шолохова и Алексея Петрова из-за неосторожности и сдавших нервов. Шолохов так попал Лукоянову клюшкой по лицу, то выбил казанцу несколько зубов, а Петров схлопотал дисциплинарный штраф, не согласившись с действиями арбитров. И понять его можно.

Зарипов сделал то, что не смог Галиев

Сколько минут казанцы в этом матче провели впятером против троих челябинцев — не счесть. Для плей-офф это поистине уникальная ситуация. На пятиминутку, которую схлопотал Шолохов, наложилось ещё два удаления «Трактора». Время шло, а Демченко стоял стеной. Василий тащил свою команду, тащил, но даже он не смог бы выручить, попади Галиев в пустые ворота. Парень, который в этот вечер мог оформить если не покер, то хотя бы хет-трик, умопомрачительным образом промахнулся, бросая в упор…

Казалось, что этот казус обойдётся «Ак Барсу» слишком дорого. Выстояв, игроки «Трактора» вполне могли бы обрести второе дыхание. Однако против этого сценария выступил Зарипов. Ветеран, у которого во втором периоде отобрали гол, всё же занёс свою фамилию в протокол. Неотразимо бросив из правого круга вбрасывания, он принёс Казани вторую победу в серии! Йюнге, Кравцов, Бэйлен и другие лидеры чёрно-белых бросили все силы на концовку, но было уже поздно. Проведя два неплохих матча, подопечные Гатиятулина возвращаются в Челябинск с пустыми руками.