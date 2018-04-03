Анвар Гатиятулин: Будем играть до конца

— Во-первых, хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. Непростое положение. Счет в серии 0:3. Будем до конца стараться. Спасибо болельщикам за поддержку.

— Игра в большинстве один из ключевых факторов. Почему не сыграл Шаров? — Приболел. Температура. Конечно, большинство — ключевой момент. Видимо, накопилась усталость. У нас есть день на восстановление. Надо разобрать моменты, будем работать.

— Фол в овертайме был оправдан? — Постоянно об этом говорим. Надо стараться правильно выбирать позицию и не удаляться, — передает слова Гатиятулина пресс-служба казанской команды.

Добавим, что после этой встречи «Ак Барс» повел в серии со счетом 3-0. Следующий матч серии пройдет в Челябинске 5 апреля.