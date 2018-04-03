Ещё
Анвар Гатиятулин: Будем играть до конца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анвар Гатиятулин: Будем играть до конца 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
— Во-первых, хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. Непростое положение. Счет в серии 0:3. Будем до конца стараться. Спасибо болельщикам за поддержку.
— Игра в большинстве один из ключевых факторов. Почему не сыграл Шаров? — Приболел. Температура. Конечно, большинство — ключевой момент. Видимо, накопилась усталость. У нас есть день на восстановление. Надо разобрать моменты, будем работать.
— Фол в овертайме был оправдан? — Постоянно об этом говорим. Надо стараться правильно выбирать позицию и не удаляться, — передает слова Гатиятулина пресс-служба казанской команды.
Добавим, что после этой встречи «Ак Барс» повел в серии со счетом 3-0. Следующий матч серии пройдет в Челябинске 5 апреля.
Советский спорт: последние новости
Федерико Фасио: Испытание действительно предстоит серьезное Кирилл Панченко: На предстоящий матч с ЦСКА не требуется дополнительной мотивации Полиции России и Южной Кореи подписали соглашение о работе на чемпионате мира
 Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов48
Горько: когда будет свадьба Шараповой1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Голый заезд22
Сборную России лишили серебра54
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение