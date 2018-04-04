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Главный тренер «Трактора» прокомментировал третье поражение в серии
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Главный тренер «Трактора» прокомментировал третье поражение в серии 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Анвар Гатиятулин прокомментировал третий матч финальной серии Восточной конференции КХЛ между «Трактором» и «Ак Барсом», видеозапись послематчевой пресс-конференции размещена на официальном сайте челябинского клуба.
«Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. Непростое положение. Счет в серии 0:3. Будем играть до конца, чтобы изменить ситуацию. Спасибо болельщикам за поддержку, это наш шестой игрок. Видимо, не хватает уверенность. Возможно, накопилась усталость. У нас есть день на восстановление. Надо разобрать моменты, будем работать», — отметил главный тренер «чёрно-белых».
Анвар Гатиятулин также рассказал о состоянии игроков, которые не выходят на лёд в составе «Трактора». По словам тренера, Александр Шаров приболел, Андрей Попов вернётся к играм не скоро, а Антон Глинкин уже восстанавливается после болезни и тренируется в полную силу.
Напомним, матч 3 апреля на домашнем льду «Трактор» проиграл со счётом 1:2, причём решающая шайба была забита на 4-й минуте овертайма. Следующая встреча состоится 5 апреля, проигрыш будет означать для «чёрно-белых» выход из борьбы за кубок Гагарина.
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