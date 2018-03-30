Ещё
Форвард сборной Англии может перейти в «Баварию»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Форвард сборной Англии может перейти в «Баварию» 

Свободная пресса 1 час назад
Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к нападающему лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейну. Немецкий клуб рассчитывает, что 24-летний форвард сможет стать достойной заменой поляку Роберту Левандовски, который летом покинет команду, сообщает Marca.
Как утверждает источник, действующий наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, вероятнее всего, возглавит «Баварию» после окончания текущего сезона. И мюнхенцы рассчитывают, что специалист уговорит Кейна перебраться вслед за ним в Германию.
Ранее сообщалось, что интерес к Кейну проявляет мадридский «Реал».
Новости футбола: Капелло покинул китайский «Цзянсу Сунин».
Свободная пресса: последние новости
Лидер «Спартака» летом может переехать в Англию Орлов считает, что новым главным тренером «Зенита» станет Семак Полузащитник сборной России заявил, что летом готов перейти в «Зенит»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника26
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Российский боец побил соперника за 10 секунд2
Дзюба: Меня бесит современная молодежь2
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение