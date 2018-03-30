Форвард сборной Англии может перейти в «Баварию» 

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к нападающему лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейну. Немецкий клуб рассчитывает, что 24-летний форвард сможет стать достойной заменой поляку Роберту Левандовски, который летом покинет команду, сообщает Marca.
Как утверждает источник, действующий наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, вероятнее всего, возглавит «Баварию» после окончания текущего сезона. И мюнхенцы рассчитывают, что специалист уговорит Кейна перебраться вслед за ним в Германию.
Ранее сообщалось, что интерес к Кейну проявляет мадридский «Реал».
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