Форвард сборной Англии может перейти в «Баварию»

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к нападающему лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейну . Немецкий клуб рассчитывает, что 24-летний форвард сможет стать достойной заменой поляку Роберту Левандовски , который летом покинет команду, сообщает Marca.

Как утверждает источник, действующий наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, вероятнее всего, возглавит «Баварию» после окончания текущего сезона. И мюнхенцы рассчитывают, что специалист уговорит Кейна перебраться вслед за ним в Германию.

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