Конкурс «Моя альтернатива»: финалистов определит интернет-голосование

Во второй этап Всероссийского молодежного конкурса «Моя альтернатива» вышло 208 участников из 134 населенных пунктов. Видеоролики участников рассказывают о здоровом образе жизни, о спорте и увлечениях, которым свойственны соревновательный дух, драйв и стремление к совершенству.

Проголосовать за понравившиеся работы можно на сайте проекта до 15 апреля. По итогам голосования будут определены 20 финалистов. Кроме того трех финалистов определит конкурсная комиссия.

В ходе третьего этапа конкурса, который состоится 31 мая 2018 года в Гостином дворе в Москве, финалисты интернет-конкурса представят свои видеоролики на молодежном фестивале «Моя альтернатива». 5 победителей будут определены конкурсной комиссией, в которую войдут эксперты в сфере социальной рекламы, представители общественных организаций и СМИ.

Победители будут награждены дипломами и денежными премиями: I место (1 победитель) — 75 000 рублей, II место (2 победителя) — 50 000 рублей (каждому), III место (2 победителя) — 30 000 рублей (каждому).

Проект реализуется Общероссийской общественная организацией «Лига здоровья нации» при поддержке сайта Вести.Ru, телеканала Муз-ТВ, радиостанции «Спорт-FM», социальной сети «Одноклассники», велнес-портала «Живи» и телеканала «Точка отрыва». Конкурс должен мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни, способствовать неприятию табака, алкоголя и наркотиков, а также привлечь внимание к спорту.