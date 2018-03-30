Фурсенко ответил, почему во время международной паузы Манчини находился в Дубае

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко во время встречи с болельщиками на стадионе «Санкт-Петербург» рассказал о том, как строится трансферная политика клуба, передает корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ. Он добавил, что лимит мешает комплектованию команды.

— Один из основных критериев трансферной политики — нужно, чтоб было два практически одинаковых по классу игрока, — сказал Фурсенко. — При этом учитывается лимит. Набиуллин — левый защитник, и нам нужен был российский футболист на этой позиции. Обмен Нобоа на Оздоева был сделан с целью того, чтобы эта позиция стала русской. К сожалению, нам тяжело работать при лимите. Лимит просто задирает стоимость российских игроков, молодежь не приходит.

— Почему во время международной паузы Манчини находился в Дубае?

— В команде остались ассистенты Манчини, они активно работали с оставшимися футболистами. Когда основа вернулась, Манчини тоже вернулся.

— Вы не думаете вывести из обращения 16 номер, под которым играл Вячеслав Малафеев

— За ним только номер машины закреплен — 016! Если серьезно, мы рассмотрим этот вариант.

Сергей Фурсенко: «Манчини хотел купить Смолова. Но мы не потянули 40 миллионов евро»