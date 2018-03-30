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Малафеев: не всегда есть возможность дать шанс молодым игрокам в основе «Зенита»
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Малафеев: не всегда есть возможность дать шанс молодым игрокам в основе «Зенита» 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, ныне работающий в клубе заместителем спортивного директора по общим вопросам, в своём обращении к болельщикам команды заявил о желании помогать клубу любым способом, а также рассказал о потенциале сине-бело-голубых в лице молодых игроков.
«Я всегда отдавался на сто процентов «Зениту». Готов помогать любым способом. Прошло четыре месяца с момента начала моей работы, вникаю в вопросы «Зенита», «Зенита-2», «молодёжки». У нас есть молодёжь, которая в ближайшее время подойти к основе. Но путь этот трудоёмкий, требования к игрокам довольно высокие. Не всегда есть возможность дать шанс в основе. По всей России играет 69 воспитанников «Зенита». Есть Андрей Панюков, Дмитрий Плетнев, Иван Тарасов, Илья Скроботов. У них есть шансы достичь успеха в первой команде, но путь трудный», — передаёт слова Малафеева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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