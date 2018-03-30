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Фурсенко: «Ничего не знаю о желании Манчини тренировать другую команду»
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Фурсенко: «Ничего не знаю о желании Манчини тренировать другую команду» 

Евро-футбол.Ру 52 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил о том, что Манчини не ведёт переговоры с клубами или сборными.
"У Манчини в контракте прописано, что он не может давать интервью в ущерб клубу. И мы проверяли: конкретно он сам не делал подобных заявлений о том, что переходит в другую команду, СМИ только публиковали слухи, выдернутые из контекста, специально, чтобы создать ажиотаж", — отметил Фурсенко на встрече с болельщиками питерского «Зенита».
В последнее время Роберто Манчини неоднократно заявлял о своём желании возглавить сборную Италии. Однако о переговорах речи действительно не шло.
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