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Боярский: «Зениту» нужен русский тренер, как Знарок у хоккеистов»
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Боярский: «Зениту» нужен русский тренер, как Знарок у хоккеистов» 

SPORT24.ru 46 минут назад
Один из главных болельщиков петербургского ”Зенита”, актер Михаил Боярский прокомментировал слова президента сине-бело-голубых Сергея Фурсенко. Ранее Фурсенко на встрече с болельщиками отметил, что клуб готов расстаться с главным тренером команды Роберто Манчини, если тот не сумеет улучшить результаты «Зенита».
”Я не вправе судить о том, в чем я плохо разбираюсь. Но предполагаю, что от смены тренера, вряд ли, что может измениться. У нас было и так много тренеров. Где-то что-то лучше, где-то что-то хуже получалось. Нам нужен русский тренер, как Олег Знарок у хоккеистов, знающий русскую душу человек, который будет возглавлять команду как лидер, а не как пришедший гость. Думаю, еще одного тренера приведут, но это ничего не изменит. Опять приведут несколько Халков… Эта команда должна состоять из своих игроков, из своего тренера”, — сказал Боярский.
При этом Боярский отметил, что главные успехи «Зенита» были достигнуты при Дике Адвокате. «Из тренеров мне он был более симпатичен. Он был — мужик, бойцовая собака, яркий тренер. Он был эмоционален, бескомпромиссен. Остальные тренеры не выдерживают нашей психологии и давления. У нас замечательные болельщики и зрители, а вот команды не дотягивают до их уровня», — подытожил Боярский корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну.
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