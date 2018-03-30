Евролига. 30 марта. ЦСКА проиграл «Жальгирису» — 73:85

«Жальригис» второй год подряд огорчает ЦСКА на домашнем паркете. И приближает российскую дуэль в четвертьфинале.

В прошлом сезоне «Жальгирио Арена» увидела первую в истории Евролиги победу над ЦСКА. И пусть в остальных 18 встречах в рамках этого турнира успешнее оказывались «армейцы», в Каунасе об этом предпочитают не вспоминать. Тем более, что в матче первого круга «Жальгирис» знатно пощекотал нервы красно-синим — тем для победы потребовались геройства Андрея Воронцевича в виде трёх подряд дальних попаданий в концовке и личного рекордного перформанса Нандо де Коло (37 баллов).

К домашней встрече с ЦСКА «Жальгирис» подготовился: накануне как раз решил вопрос выхода в плей-офф и теперь мог с чистой совестью щекотать нервы принципиальным соперникам. Тем более, от стычки с ЦСКА в четвертьфинальной серии литовцы себя не обезопасили, поэтому игра второго круга была для них и возможностью забраться повыше в таблице, чтобы подольше не видеть москвичей. Ведь, при всей «любви» литовцев к «армейцам», играть с ними серию никто не хочет. По-настоящему рады в «Жальгирисе», наверное, только своему бывшему игроку Лео Вестерманну . И Лео тоже решил порадовать бывших партнёров и трибуны вот таким броском с сиреной на перерыв.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Жальгириса».

Правда, не всё было для ЦСКА так просто. До этого самого перерыва команда Итудиса изрядно намучилась: дальние броски упорно не залетали в цель на протяжении 17 минут, поэтому «армейцы» решили их почти не использовать; быстрое нападение «Жальгириса» никак не останавливалось, из-за этого «лёгких» очков литовцы за две четверти набрали достаточно.

А что делать, если на «трёхи» рассчитывать не приходится, и при этом постоянно нужно сторожить быстрый отрыв? Добавим к этому проигранный подбор, не попавшего в игру Клайберна, великолепную командную игру «Жальгириса», в составе которого особенно старался Кевин Пангос (пять «ассистов» из 11 к перерыву), — и получим сложную для ЦСКА ситуацию. Димитрис Итудис терпел только первые полчетверти, веря в стартовый состав, но затем стал очень активно пользоваться заменами. Но они лишь помогали сильно не отставать от хозяев.

Клайберн, конечно, во второй половине исправился, да и «трёха» де Коло на исходе десятиминутки помогла «армейцам» минимально выиграть четверть. Но это были лишь локальные успехи. «Жальгирис» продолжил брать подбор, да так, что в начале последнего игрового отрезка собрал в два раза (!) больше подборов в защите, чем гости. Следом за этим дуплет трёхочковых от Пангоса и Милакниса поставил, по сути, точку в этой встрече — 15 очков, может, и отыгрываются за шесть минут, но не в этот вечер и не этим ЦСКА. Литовцы вот уже два года не проигрывают «армейцам» дома. Теперь «Химки» опустились на восьмую строчку, и это значит, что встреча двух российских команд в четвертьфинале становится очень даже реальной. Итоговая расстановка в замыкающей части восьмёрки будет зависеть от последнего тура, в котором «Химки» сыграют на выезде с «Барселоной», «Баскония» — дома с «Эфесом», а «Жальгирис» — с «Олимпиакосом» в Греции.