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Кристиан Пануччи: «Для меня Капелло умер»
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Кристиан Пануччи: «Для меня Капелло умер» 

Спорт-Экспресс 37 минут назад
Бывший защитник сборной Италии Кристиан Пануччи негативно отозвался о работе в тренерском штабе национальной команды России с Фабио Капелло.
"Для меня Капелло умер", — сообщил он корреспонденту «СЭ» в ответ на просьбу поделиться воспоминаниями о времени, проведенном с Капелло в российской сборной. От дальнейших комментариев Пануччи отказался.
Пануччи, будучи футболистом, выступал под руководством Капелло за «Милан» (1993 — 1996), "Реал" (1996 — 1999), «Рому» (2001 — 2002). В тренерский штаб сборной России Пануччи входил с 2012 по 2014 годы. (Игорь НОВИКОВ)
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