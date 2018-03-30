Кристиан Пануччи: «Для меня Капелло умер»

Бывший защитник сборной Италии Кристиан Пануччи негативно отозвался о работе в тренерском штабе национальной команды России с Фабио Капелло

"Для меня Капелло умер", — сообщил он корреспонденту «СЭ» в ответ на просьбу поделиться воспоминаниями о времени, проведенном с Капелло в российской сборной. От дальнейших комментариев Пануччи отказался.

Пануччи, будучи футболистом, выступал под руководством Капелло за «Милан» (1993 — 1996), "Реал" (1996 — 1999), «Рому» (2001 — 2002). В тренерский штаб сборной России Пануччи входил с 2012 по 2014 годы. ( Игорь НОВИКОВ

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