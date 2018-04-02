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Широков: хочется, чтобы Дзюба был более активен в игре без мяча
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Широков: хочется, чтобы Дзюба был более активен в игре без мяча 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник сборной России Роман Широков оценил шансы нападающего Артёма Дзюбы, выступающего за тульский «Арсенал» на правах аренды, вернуться в сборную России.
«Я видел матч «Динамо» — «Арсенал» с трибуны. Хоть Артём в нём и забил, но хочется, чтобы он стал более мобилен впереди. От этого его игра только выиграет. Возможно, так просто матч сложился. Весь «Арсенал» был неубедителен. Артём хоть и забил, но он должен выглядеть получше. Уверен, он сам прекрасно понимает. Он безусловный кандидат в сборную, просто хочется, чтобы он был более активен в игре без мяча. Это необходимо, чтобы претендовать на основной состав», — сказал Широков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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