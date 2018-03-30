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Президент «Зенита»: за Смолова у нас просили 40 млн евро, но он столько не стоит
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Президент «Зенита»: за Смолова у нас просили 40 млн евро, но он столько не стоит 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Президент санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко рассказал подробности о возможном переходе нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. По его словам, общая стоимость трансфера могла составить 40 миллионов евро.
"За Смолова от нас просили 40 миллионов евро. Если учитывать зарплату плюс агентские. К сожалению, мы на такое пойти не могли. Он столько не стоит, — заявил Фурсенко, которого цитирует РИА Новости. — Манчини с самого начала хотел Смолова в состав. Федя — слишком дорогой. Я честно скажу. Те условия, которые выставлены, неприемлемы. Мы потянуть это не можем. Я ответственный за это. Манчини хотел этого игрока при всех условиях".
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