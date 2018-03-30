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ProSports Management: «Краснодар» просил у «Зенита» за Смолова меньше € 15 млн
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ProSports Management: «Краснодар» просил у «Зенита» за Смолова меньше € 15 млн 

Чемпионат.com 1 час назад
Компания ProSports Management, которая ведёт дела нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, прокомментировала слова президента «Зенита» Сергея Фурсенко о стоимости трансфера игрока.
На встрече с болельщиками «Зенита» Фурсенко сообщил, что главный тренер команды Роберто Манчини хотел видеть в составе сине-бело-голубых Смолова, однако этот трансфер был для клуба неподъёмным из-за высокой стоимости: «За Смолова у нас просили € 40 млн, включая зарплату и агентские. Мы не смогли пойти на такие траты»
«Краснодар» просил за Смолова меньше 15 млн Агентскую комиссию мы даже не обсуждали, но никогда не осмелились бы попросить больше, чем десять процентов», — прокомментировала компания новость в «Твиттере».
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