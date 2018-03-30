Статистика ведущих европейских футбольных лиг

В связи с играми сборных в национальных чемпионатах последняя перед финишной прямой пауза. Пока клубы готовятся к последнему рывку, мы предлагаем вашему вниманию обзор основных статистических показателей ведущих лиг.

Сравнение проведено относительно данных текущего сезона по состоянию на 12 января и итогов сезона-2016/17.

Результативность

За прошедший после 12 января период «лидерство» по показателю средней результативности игр перешло от Германии к Португалии. Если в Бундеслиге 1 результативность упала с 2,77 мячей в среднем за матч до 2,69, то в Примере зафиксирован рост с 2,65 до 2,72.

Интересно, что и в других ведущих лигах средняя результативность колеблется в узком диапазоне от 2,64 (Франция) до 2,71 (Англия).

По сравнению с итоговыми данными прошлого сезона по-прежнему наблюдается снижение — в Англии с 2,80 до 2,71; в Испании с 2,94 до 2,70; в Италии с 2,96 до 2,69; в Германии с 2,87 до 2,69. Во Франции незначительный рост (с 2,62 до 2,64).

Касаясь значительного роста результативности в Португалии (с 2,38 до 2,72), в очередной раз отметим, что в сезоне-2016/17 этот показатель был на довольно низком уровне.

Совсем другая картина в российской Премьер-лиге, причем второй сезон подряд. После перерыва весной (а по погодным условиям скорее зимой) был сыгран 21 матч, в которых забито 38 мячей (1,81). С начала чемпионата показатель снизился с 2,29 до 2,24 мяча за игру. Это выше, чем в прошлом сезоне (2,13), но, согласитесь, не идет ни в какое сравнение с ведущими лигами.

Перейдём к самым результативным матчам. Здесь мы отмечаем игры, в которых забито 8 и более мячей. Их было 9, а после 12 января прибавилось ещё 5.

3 встречи, и все с участием мадридского «Реала» , состоялись в испанской Примере: «Реал» — «Депортиво» 7:1; «Бетис» — «Реал» 3:5 и «Реал» — «Жирона» 6:3. Для «Бетиса» это уже четвертая в сезоне игра с обилием забитых мячей (перечень приведём в итоговом обзоре сезона).

Два матча прошли во французской Лиге 1: «ПСЖ» — «Дижон» — 8:0 и «Марсель» — «Метц» — 6:3.

Таким образом, на сегодня шесть сверхрезультативных игр состоялись в Испании, четыре — во Франции, две — в Германии и по одному — в Англии и Италии. И только в Португалии и России максимальное количество голов в матче не превышает семи.

Как и по средней результативности, так и по проценту нулевых ничьих РФПЛ (12,2%) намного опережает другие лиги (от 5,6% до 8,2%). По сравнению с прошлым сезоном наибольший рост в Италии (с 5,0% до 6,4%), а снижение — в Португалии (с 9,8% до 6,6%).

«Плотность» чемпионата

Так как в некоторых лигах по разным причинам не сыграны все запланированные игры (а они касаются как лидеров, так и аутсайдеров), показатель «плотность» чемпионата на сегодня не может считаться объективным. В Англии отложены 6 игр, в Италии — 7 и в России — 3. Во Франции, наоборот, заранее сыгран матч предстоящего 31-го тура «ПСЖ» — «Анже», в котором хозяева поля победили 2:1. Без этих трех очков «плотность» составила бы 2,63, а не 2,67, как в таблице.

Исходя из сказанного, сравнение с прошлым сезоном также некорректно. Так что для точной картины подождем окончания сезона.

Пенальти

В РФПЛ помимо того, что мало забивают голов, так ещё и хуже остальных исполняют пенальти. Из 51 попытки точными оказались всего 33 (64,7%). Это значительно меньше, чем в других лигах (от 70,6% в Англии до 78,3% в Португалии).

В прошлом сезоне результаты российских пенальтистов (76,8%) вполне вписывались в средние цифры по лигам (от 71,5% в Италии до 78,4% во Франции).

В среднем за матч меньше всех 11-метровых ударов назначается в английской Премьер-лиге (0,22), а больше остальных — в итальянской Серии А (0,35). По сравнению с прошлым сезоном значительное снижение в той же Англии (было 0,28), в других лигах примерно те же цифры.

Предупреждения

Тенденция сокращения количества предупреждений в среднем за игру в 6 лигах из 7 сохранилась. Особенно это бросается в глаза в Италии (с 4,52 до 3,83) и Англии (с 3,71 до 3,10).

Увеличение только в Лиге 1 (с 3,40 до 4,02). Но по абсолютным показателям французам ещё далеко до Испании (5,00) и Португалии (4,49).

Удаления

Если по жёлтым карточкам изменения были незначительными, то по красным — довольно существенные. 6 удалений за 21 игру в весенней части российской Премьер-лиги привели к тому, что показатель 0,11 удалений в среднем за матч превратился в 0,13. И теперь минимум в Англии (с 0,12 до 0,11) и Германии (с 0,15 до 0,12). Тем не менее, по сравнению с прошлым сезоном наибольшее падение остается в РФПЛ (с 0,22 до 0,13). Рост только в Примейре (с 0,26 до 0,29). Этот показатель является максимальным среди всех лиг.

Бомбардиры

Сравнение показателей лидеров бомбардирских гонок всех лиг мы приводим по «скорострельности», которая измеряется средним интервалом между забитыми мячами.

Из 7 лиг только в английской Премьер-лиге сменился лидер бомбардирской гонки. Вместо получившего травму Гарри Кейна (лондонский «Тоттенхэм») им стал весьма популярный в последнее время Мохамед Салах из «Ливерпуля». Он, к слову, с 56 (28х2) очками впереди и в борьбе за европейскую «Золотую бутсу».

Однако по скорострельности египтянин (85,5) уступает не только форварду португальской «Бенфики» Жонасу (74,1), но и нападающему мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовскому (81,3).

Только эти трое имеют скорострельность выше одного гола в расчете на полный матч (90 минут). Совсем рядом находятся форварды римского «Лацио» Чиро Иммобиле (91,7) и «ПСЖ» Эдинсон Кавани (92,0).

К сожалению, показатели претендующего на третий подряд титул лучшего бомбардира чемпионата России Фёдора Смолова из «Краснодара» снизились с 110,8 до 114,8. В весенней части сезона он забил 2 гола за 270 минут.

Зрители

На протяжении всего сезона показатели по посещаемости матчей довольно стабильны. Как и всегда, впереди Бундеслига и АПЛ. Россия, несмотря на то, что количество зрителей, начиная с поздней осени, убавилось, опережает Португалию (12,8 против 11,8 тыс.).

По сравнению с данными прошлого сезона рост в Англии, Италии, Германии, Франции и России. В Испании небольшое снижение (с 28,3 до 27,4), а в Португалии без изменений.