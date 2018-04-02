Ещё
«Манчестер Юнайтед» готов потратить почти 120 миллионов евро на двух защитников
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Юнайтед» готов потратить почти 120 миллионов евро на двух защитников 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
По сведениям издания, «красные дьяволы» хотят купить центрбека «Барселоны» Самюэля Умтити за 60 миллионов и левого латераля «Ювентуса» Алекса Сандро за 57 миллионов.
Soccer News: последние новости
Федор Щербаченко: "Вижу сегодня только одного кандидата вместо Манчини" "Барселона" проявляет интерес к ключевому защитнику ПСЖ Смолов обматерил болельщиков в конце матча с "Анжи"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ22
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Уткин предсказал судьбу Манчини в «Зените»
Шалимов отправлен в отставку
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение