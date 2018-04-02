«Манчестер Юнайтед» готов потратить почти 120 миллионов евро на двух защитников

По сведениям издания, «красные дьяволы» хотят купить центрбека «Барселоны» Самюэля Умтити за 60 миллионов и левого латераля «Ювентуса» Алекса Сандро за 57 миллионов.