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«Манчестер Юнайтед» готов потратить почти 120 миллионов евро на двух защитников
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«Манчестер Юнайтед» готов потратить почти 120 миллионов евро на двух защитников
Soccer News
2 часа назад
Фото:
Soccer News
Комментарии
По сведениям издания, «красные дьяволы» хотят купить центрбека «Барселоны» Самюэля Умтити за 60 миллионов и левого латераля «Ювентуса» Алекса Сандро за 57 миллионов.
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