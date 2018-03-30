Фейк или не фейк? Видео из якобы покрытой угольной пылью бухты взбудоражило приморцев

Инспекторы уже побывали на месте.

Видеоролики, на которых якобы было запечатлено серьезное загрязнение акватории бухты Врангель недалеко от угольного терминала Восточного порта , было опубликовано 30 марта. Голоса за кадром утверждали, что это действительно бухта Врангель, однако не уточняли дату съемки.

Публикация от ДПС-Контроль. Владивосток. (@dps.control)

29 Мар 2018 в 6:25 PDT Как рассказали в Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора, после публикации видео группа государственных инспекторов выехала к месту предполагаемого нарушения действующего природоохранного законодательства для проверки фактов, показанных в видеоролике.

«В целях подтверждения и установления загрязняющего вещества и его идентификации для отбора проб морской воды на этот предмет были привлечены инспектора аналитического контроля ФГБУ ЦЛАТИ по Приморскому краю. Техническое сопровождение осуществляла Тихоокеанская техмордирекция», — говорится в сообщении.

Состояние бухты Врангель 30 марта. Фото Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора

В ведомстве отмечают, что на водной акватории бухты Врангель, прилегающей к пляжу Прикумский, никаких следов значительного загрязнения, показанных в ролике, установлено не было. Кроме того, на ролике показан ледовый покров, хотя достаточно длительное время данный участок акватории бухты от льда уже освободился, а ролик явно снимался в другое время, по некоторым признакам, несколько лет назад. Вдоль прибойной полосы на расстоянии около 700 метров отмечено наличие выбросов неустановленного мелкодисперсного вещества черного цвета. Ширина загрязненной полосы морской воды составляет 5-15 метров по всей длине пляжа.

Специалистами ЦЛАТИ были отобраны пробы морской воды для исследований, а акватория всей бухты была тщательно обследована с помощью БПЛА, добавили в Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора.