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На фестивале в горах Сочи покажут полеты на снегоходах и трюки на сноубордах
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На фестивале в горах Сочи покажут полеты на снегоходах и трюки на сноубордах 

ТАСС 1 час назад
СОЧИ, 30 марта. /ТАСС/. Полеты на снегоходах и мотоциклах, трюки на сноубордах и лыжах покажут гостям спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp, который открылся в пятницу на горном курорте «Роза Хутор» в Красной Поляне, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе фестиваля.
"Спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp невозможно представить без впечатляющих соревнований и шоу. Захватывающие дух полеты на снегоходах и мотоциклах, трюки на сноубордах и лыжах, бег, йога и фитнес-тренировки проходят с 30 марта по 8 апреля на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи", — рассказали в пресс-службе.
С 1 апреля в сноу-парке на высоте 1600 м над уровнем моря стартуют соревнования сноубордистов и лыжников. Они продемонстрируют прыжки через трамплин с пролетом более 20 м. На фестивале отметят день сноубордического веселья и проведут уроки катания для участников фестиваля, которые не очень уверенно стоит на доске или лыжах.
"Третьего апреля сноубордисты будут кидать с горы гигантские игральные кости, на которых выпадут составляющие трюка. А 7 апреля — вылетать с пирамиды напротив телескопической линейки с кнопкой и пытаться дотронуться до нее сноубордом. Главным судьей соревнований станет Соня Федорова (выступала в составе российской сборной на зимней Олимпиаде 2018 года)", — отметили в пресс-службе фестиваля.
По информации организаторов, за десять дней работы фестиваль соберет более 5 тыс. лыжников и сноубордистов из разных регионов России, а также профессиональных райдеров-спортсменов по зимним видам спорта из Новой Зеландии, США и европейских стран.
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