Первая тренировка Ибрагимовича в «Гэлакси». Видео

«Лос-Анджелес Гэлакси» в Твиттере опубликовал фото и видео с первой тренировки новичка команды Златана Ибрагимовича. Также ролик о первом занятии 34-летнего шведа с клубом MLS опубликовал портал Goal.com.

Напомним, на прошлой неделе Ибрагимович разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед" , за который выступал с лета 2016 года. Его соглашение с «Гэлакси» рассчитано до конца 2019 года, а зарплата составляет 1,5 миллиона долларов в год.

Ibrahimovic is ready to amaze American fans with LA Galaxy The striker trained with his new side for the first time today pic.twitter.com/zbxzm7fuDH

— Goal (@goal) 30 марта 2018 г.

Different place, same Zlatan. pic.twitter.com/KeLKnhgp9h

— LA Galaxy (@LAGalaxy) 30 марта 2018 г.

Mhmm. pic.twitter.com/6t7rn3Wifq

— LA Galaxy (@LAGalaxy) 30 марта 2018 г.