Мойес: у «Вест Хэма» кончается время и осталось мало игр, но мы не отчаиваемся

Главный тренер «Вэст Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от домашнего матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», который состоится 31 марта.

«Нам предстоит крайне важная игра. Важные матчи уже были, но каждый следующий ценнее предыдущего. У нас кончается время и осталось мало игр, но мы не отчаиваемся. Когда я стал главным тренером, мы входили в тройку аутсайдеров в турнирной таблице. Я мотивирую игроков различными способами и стараюсь добиваться результата», — сказал Мойес на пресс-конференции.

«Вест Хэм» с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.