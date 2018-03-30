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Мойес: у «Вест Хэма» кончается время и осталось мало игр, но мы не отчаиваемся
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Мойес: у «Вест Хэма» кончается время и осталось мало игр, но мы не отчаиваемся 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Вэст Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от домашнего матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», который состоится 31 марта.
«Нам предстоит крайне важная игра. Важные матчи уже были, но каждый следующий ценнее предыдущего. У нас кончается время и осталось мало игр, но мы не отчаиваемся. Когда я стал главным тренером, мы входили в тройку аутсайдеров в турнирной таблице. Я мотивирую игроков различными способами и стараюсь добиваться результата», — сказал Мойес на пресс-конференции.
«Вест Хэм» с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.
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