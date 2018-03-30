Сергей Фурсенко: «Аргентинцы учат русский»

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко во время встречи с болельщиками на стадионе «Санкт-Петербург» сказал, что иностранные тренеры и игроки учат русский язык, передает корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ. Также он призвал болельщиков пересмотреть взгляды на «Лейпциг», который выбил питерцев из розыгрыша Лиги Европы.

— Сразу после нашего матча «РБ Лейпциг» «возил» «Баварию» без вариантов. Это сильная команда. За лидеров команды — Кейта, Вернера — дают от 60 до 100 миллионов евро. Чтобы вы не питали иллюзий, что немецкий клуб можно было легко пройти.

— Учат ли аргентинцы русский язык?

— Русский язык — сложный. Ребята учатся. Наши тренеры учат язык, берут уроки. Анатолий (Тимощук. — Прим. «СЭ») им помогает. Он знает много языков.