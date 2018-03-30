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Спортдайджест: рекорд скорости на коньках и розыгрыш от Салаха
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Спортдайджест: рекорд скорости на коньках и розыгрыш от Салаха 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева представила обзор самых интересных новостей из мира спорта.
Двукратный олимпийский чемпион голландский конькобежец Кьелд Нейс установил новый рекорд скорости. После двух золотых медалей на Олимпиаде в Пхенчхане спортсмен отважился на новое достижение.
По его заказу специалисты изготовили аэрощит, установив это приспособление на впереди двигающийся автомобиль, что значительно уменьшило сопротивление воздуха бегущего Нейса. Позже конькобежец сравнил свои ощущения с полетом надо льдом. Итогом этого забега стал новый рекорд скорости, которого достиг голландец, — 93 километра в час. Эти цифры гораздо выше, чем при забеге в Пхенчхане. Там олимпийский чемпион двигался со скоростью 60 километра в час.
Эталонная красота
Каким должно быть идеальное тело
Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах познакомился с юными болельщиками своего клуба. Произошло это на конкурсе спортивных комментаторов. Победитель должен был позже встретиться с известным египетским футболистом, однако Салах внезапно появился непосредственно во время мероприятия. Причем весьма оригинальным способом, прорвав импровизированную стенку из футбольных постеров. Сюрприз несомненно удался. Дети были просто в восторге, а их радости не было предела.
Не до смеха сейчас капитану австралийской сборной по крикету Стиву Смиту. Из-за действий своих партнеров по команде он дисквалифицирован на год.
Кэмерон Бэнкрофт во время матча со сборной ЮАР пытался совершить манипуляции с мячом, которые повлияли бы на его аэродинамические свойства. Смит признался, что этот план придумали несколько ведущих игроков сборной. Во время извинений за произошедшее у Стива в буквальном смысле текли слезы из глаз. Помимо дисквалификации 28-летний спортсмен был лишен капитанской повязки.
Данная ситуация привела к тому, что от австралийской сборной по крикету отвернулись все ведущие спонсоры команды.
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