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Азеведо допускает, что «Трактор» забил после нарушения правил
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Азеведо допускает, что «Трактор» забил после нарушения правил 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо признал, что в первом матче финала Восточной конференции «Трактор» заставил казанцев потрудиться. Встреча завершилась победой клуба из столицы Татарстана — 2:1, а канадский нападающий стал автором победной шайбы.
— Может быть, в моменте с голом было удаление (у «Трактора». — Прим. «СЭ»), но я не судья. Не могу давать оценку, — цитирует «Р-Спорт» Азеведо. — Сегодня была тяжелая игра, соперник заставил нас потрудиться. «Трактор» очень здорово играл в средней зоне и обороне, почти не давал нам пространства и времени подумать, они были быстрее нас. Нужно было придерживаться нашей системы, и это помогло победить.
Считаю, что Роб (Клинкхаммер заменил получившего повреждение Иржи Секача. — Прим. «СЭ») играл отлично. Он габаритный игрок, он здорово катается, играет в пас. Надеюсь, наше звено продолжит в том же духе. Мы узнали о травме Иржи 2-3 дня назад, так что пару раз мы потренировались с Робом.
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