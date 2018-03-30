Азеведо допускает, что «Трактор» забил после нарушения правил

Форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо признал, что в первом матче финала Восточной конференции «Трактор» заставил казанцев потрудиться. Встреча завершилась победой клуба из столицы Татарстана — 2:1, а канадский нападающий стал автором победной шайбы.

— Может быть, в моменте с голом было удаление (у «Трактора». — Прим. «СЭ»), но я не судья. Не могу давать оценку, — цитирует «Р-Спорт» Азеведо. — Сегодня была тяжелая игра, соперник заставил нас потрудиться. «Трактор» очень здорово играл в средней зоне и обороне, почти не давал нам пространства и времени подумать, они были быстрее нас. Нужно было придерживаться нашей системы, и это помогло победить.