Спаллетти намерен остаться в «Интере»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти хочет продолжить работу в клубе, несмотря на уход Вальтера Сабатини. Ранее Вальтер занимал должность технического директора миланского клуба.

"Проблема продления контракта меня не волнует. Я знаю, что буду работать здесь в следующем году, так что с этим проблем не вижу", — заявил Спалетти на пресс-конференции перед игрой с «Вероной».

"Мне нравится Милан, как город, мне нравится «Интер», как клуб. Я рад продолжить здесь работать. Я сожалею об уходе Сабатини, потому что прекрасно знаю о его человеческих и профессиональных качествах, но мы должны продолжить работу ради общей цели".