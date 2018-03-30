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Спаллетти намерен остаться в «Интере»
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Спаллетти намерен остаться в «Интере» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти хочет продолжить работу в клубе, несмотря на уход Вальтера Сабатини. Ранее Вальтер занимал должность технического директора миланского клуба.
"Проблема продления контракта меня не волнует. Я знаю, что буду работать здесь в следующем году, так что с этим проблем не вижу", — заявил Спалетти на пресс-конференции перед игрой с «Вероной».
"Мне нравится Милан, как город, мне нравится «Интер», как клуб. Я рад продолжить здесь работать. Я сожалею об уходе Сабатини, потому что прекрасно знаю о его человеческих и профессиональных качествах, но мы должны продолжить работу ради общей цели".
Лучано Спаллетти возглавил «Интер» в 2017 году. До этого работал в нескольких командах Серии А, а также питерском "Зените". В текущем сезоне клуб под руководством Спаллетти занимается четвертую строчку в таблице. 31 марта «Интер» примет «Верону» в рамках 30-го тура чемпионата. Начало матча в 16:00 МСК.
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