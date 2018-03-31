Спаллетти подтвердил, что будет тренировать «Интер» и в следующем сезоне

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что будет тренировать команду и в следующем сезоне. Ранее клуб объявил об уходе с поста технического директора Вальтера Сабатини.

— Я знаю, что буду здесь и в следующем году. Не вижу никаких проблем, — приводит Goal слова Спаллетти. — Мне нравится город и команда. Я счастлив продолжать работать здесь. Мне очень жаль, что ушел Сабатини, потому что я знаю его человеческие и профессиональные качества. Тем не менее, «Интер» должен продолжать работать для достижения поставленных целей.

Спалетти возглавил «Интер» перед стартом этого сезона. В чемпионате Италии после 28 туров команда занимает четвертое место с 55 очками, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 20 баллов.