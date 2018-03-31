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Спаллетти прояснил своё будущее
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Спаллетти прояснил своё будущее 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что он продолжит работать с командой в следующем сезоне.
"Меня не интересует вопрос продления контракта. Я знаю, что останусь в «Интере» на следующий сезон. Не вижу препятствий для этого. Мне нравится Милан как город, мне нравится «Интер». Я счастлив продолжить работать здесь. Если мы не достигнем наших целей в этом сезоне, то попробуем в следующем" — цитирует Спаллетти Goal.com.
После 28 сыгранных матчей «Интер» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 55 очков.
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 Ещё 3 источника 
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