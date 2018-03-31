Спаллетти прояснил своё будущее

Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что он продолжит работать с командой в следующем сезоне.

"Меня не интересует вопрос продления контракта. Я знаю, что останусь в «Интере» на следующий сезон. Не вижу препятствий для этого. Мне нравится Милан как город, мне нравится «Интер». Я счастлив продолжить работать здесь. Если мы не достигнем наших целей в этом сезоне, то попробуем в следующем" — цитирует Спаллетти Goal.com.

После 28 сыгранных матчей «Интер» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 55 очков.