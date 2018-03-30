Компания Corsair пошутила над майнерами криптовалюты в стиле социальных роликов

Всё ради того, чтобы покупатели перестали «жестоко обращаться» с видеокартами.

Компания Corsair, занимающаяся производством компьютерных комплектующих, опубликовала видео, в котором с юмором обратила внимание на ситуацию с дефицитом видеокарт из-за популярности криптовалют.

Видео сняли в стиле социальных роликов, например, о необходимости усыновления сирот или касающихся прав животных. Авторы сообщили зрителям, что каждый год более трёх миллионов видеокарт попадают к майнерам, а вместо обработки графики в играх их используют для заработка и «жестоко с ними обращаются».

Свои слова сотрудники Corsair сопроводили изображениями ферм для майнинга и призывами помочь «беззащитным» видеокартам, которые каждый день распаковываются и устанавливаются, а после про них уже никто не вспоминает.

Авторы видео «призвали» помочь им пожертвованиями, чтобы они могли выкупить как можно больше устройств и подарить им «высокий фреймрейт, низкую температуру и собственный дом». За перечисленные деньги зрителям пообещали предоставить фотографии «устройств, который получили второй шанс и были установлены в системы для игр».

Таким образом создатели ролика пошутили над текущей ситуацией на рынке видеопроцессоров, которые из-за майнеров криптовалюты оказались в дефиците, а их цены сильно выросли.

Судя по всему, в ближайшее время ситуация не изменится, несмотря на все старания производителей обеспечить достаточные поставки. Вероятно, цены снизятся лишь ближе ко второй половине года, когда NVIDIA, судя по последней информации, представит свою новую линейку графических процессоров.

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