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Компания Corsair выпустила шуточный социальный ролик
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Компания Corsair выпустила шуточный социальный ролик 

GameGuru 25 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Производитель компьютерных комплектующих, компания Corsair, выпустила видеоролик в стиле социальной рекламы, в котором весьма ироничным образом высмеяла производителей майнинговых ферм. Креативные контент-мейкеры обратили внимание аудитории на проблему роста числа использования видеокарт не по назначению.
Каждый год продается более 3 миллионов видеокарт для добычи криптовалют вместо того, чтобы использовать их в играх, заявляет жизнеутверждающий видеоряд под грустную музыку.
Заявление производителя сопровождаются «душераздирающими» фото различных ферм, где эксплуатируются, а затем скоропостижно забываются беззащитные, ожидающие помощи видеокарты.
Создатели ролика просят не быть равнодушными к проблеме и пожертвовать деньги для того, чтобы выкупить видеокарты у злостных майнеров. Они обещают им высокий фреймрейт, низкую температуру и, что самое главное, дом.
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