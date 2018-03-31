Компания Corsair выпустила шуточный социальный ролик

Производитель компьютерных комплектующих, компания Corsair, выпустила видеоролик в стиле социальной рекламы, в котором весьма ироничным образом высмеяла производителей майнинговых ферм. Креативные контент-мейкеры обратили внимание аудитории на проблему роста числа использования видеокарт не по назначению.

Каждый год продается более 3 миллионов видеокарт для добычи криптовалют вместо того, чтобы использовать их в играх, заявляет жизнеутверждающий видеоряд под грустную музыку.

Заявление производителя сопровождаются «душераздирающими» фото различных ферм, где эксплуатируются, а затем скоропостижно забываются беззащитные, ожидающие помощи видеокарты.

Создатели ролика просят не быть равнодушными к проблеме и пожертвовать деньги для того, чтобы выкупить видеокарты у злостных майнеров. Они обещают им высокий фреймрейт, низкую температуру и, что самое главное, дом.