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«Сивасспор» одержал минимальную победу над «Карабюкспором»
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«Сивасспор» одержал минимальную победу над «Карабюкспором» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В рамках 27-го тура чемпионата Турции «Сивасспор» на своём поле одолел «Карабюкспор» благодаря голу Тьеви Бифумы в дебюте второго тайма.
"Сивасспор" — «Карабюкспор» — 1:0  Гол: Бифума, 48 — 1:0.
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