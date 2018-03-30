Маррей: в возобновлении тренировок есть один минус — ежедневная ледяная ванна

Британский теннисист Энди Маррей, который накануне объявил, что его возвращение в теннис должно состояться в голландском городе Росмалене, на турнире который пройдёт с 11 по 17 июня, рассказал о том, как ежедневно завершает тренировки.

«Единственный минус в возобновлении спортивных тренировок — это 10-минутная ледяная ванна в конце дня.

Мне очень долго пришлось идти до этого момента, но одна старая леди (моя мама) однажды сказала мне: «Тише едешь, дальше будешь», — написал Марей на своей странице в «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Энди Маррея.